Помилованную Президентом Петром Порошенко женщину, совершившую тяжкое преступление, передали боевикам, сообщила представитель Украины в ТГК, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной Президентом ради продолжения процесса освобождения заложников. Эта женщина обратилась к Президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец. Президент пошел на гуманитарный шаг помилования – для освобождения наших заложников», - написала она в Facebook.

По ее словам, в ближайшие дни ожидается передача украинской стороне военного ВСУ.

При этом Геращенко не назвала фамилий указанных лиц.

Напомним, ранее Геращенко сообщила о помиловании Президентом женщины, совершившей тяжкое преступление.