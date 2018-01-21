В столице Афганистана Кабуле во время нападения террористов на отель Intercontinental погиб гражданин Украины. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

«В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», - заявил Кирилич.

У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.





Напомним, при нападении на гостиницу в Кабуле погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. В ходе спецоперации силовики спасли 100 постояльцев отеля.