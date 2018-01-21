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В столице Афганистана Кабуле во время нападения террористов на отель Intercontinental погиб гражданин Украины. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

«В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», - заявил Кирилич.

 


 

 

Напомним, при нападении на гостиницу в Кабуле погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. В ходе спецоперации силовики спасли 100 постояльцев отеля.
ForUm

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