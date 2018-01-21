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Российский сенатор Алексей Пушков назвал намерение Молдовы «выставить счет» Москве за оккупацию Приднестровья потугами, обреченными на провал.

«В Молдове хотят получить с России миллиарды за мифическую «оккупацию Приднестровья»? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать «дайте деньги»! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем», — написал он в Twitter.

 


 

 

Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за оккупацию Приднестровья.
ForUm

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