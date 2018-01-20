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Электроснабжение насосной станции Черкассы восстановлено, осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Для оказания помощи бригадам облэнерго по распиловке поваленных деревьев на резервной линии электропередач привлечены от ГосЧС – 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

Для подвоза воды для населения и социальных объектов привлечено 11 единиц техники, из них от ГосЧС – 5 единиц техники, в частности, подвезено 170 тонн воды.

Напомним, 19 января горсовет Черкасс объявил в городе чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения.
ForUm

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