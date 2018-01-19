Рейс из египетского курорта Шарм-эш-Шейх, на котором должны были отправиться домой во Львов 220 украинских граждан, снова задержали на полтора часа по неизвестным причинам, о чем сообщил один из пассажиров.



«Стоим с 10 утра уже полтора часа. 220 пассажиров. Раньше приехала пожарная машина. Никакой информации. Авиакомпания YanAir Аirbus А321», - передает его слова ТСН.

Еще вчера сообщалось о том, что 200 пассажиров авиакомпании YanAir не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Следовательно, люди находятся в аэропорту уже двое суток, от 17 января.

