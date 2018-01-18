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Национальный банк Украины снизил курс гривни к доллару на 11 копеек, сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, на 19 января установлен следующий официальный курс гривни:

100 USD США – 2877,7485 (18 января – 2866,6132);

100 EUR – 3520,9253 (18 января – 3498,1281);

10 RUR – 5,0701(18 января – 5,0654).

Напомним, стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 18 января составляла 28,85 грн, евро - 35,10 грн.
ForUm

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