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Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе будет продвигать создание рабочей подгруппы по вопросам возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.  

«Украинская сторона ожидает содержательного обсуждения в рамках Трехсторонней контактной группы модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. С этой целью будет продвигать создание соответствующей рабочей подгруппы», – отметила она.

По ее словам, украинская сторона также поставила вопрос о необходимости обеспечения полного, беспрепятственного и безопасного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участко российско-украинской границы.

«Отдельно требуем обеспечения безопасности СММ ОБСЕ с тем, чтобы миссия могла в полной мере выполнять свой мандат и задачи в части постоянного мониторинга и верификации выполнения аспектов Минских договоренностей относительно безопасности», – подытожила Олифер.

 

 
ForUm

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