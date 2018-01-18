33-летняя жительница южноафриканской Мбизаны родила после смерти.

Накануне церемонии похорон, через 10 дней после смерти, сотрудники похоронного бюро обнаружили в ее гробу младенца.

«Мы были так потрясены и напуганы, что у нас даже не было времени узнать пол ребенка. Я в этом бизнесе более 20 лет и никогда не слышал о мертвых рожающих женщинах», - рассказал Times Live один из сотрудников бюро, сообщает УНИАН.

Издание узнало, что женщина была на девятом месяце беременности на момент смерти. Мертворожденный ребенок был похоронен в одном гробу со своей матерью.

Газета Daily Dispatch обратилась к ряду медицинских специалистов, которые заявили, «рождение» могло произойти в результате сокращения мышц после смерти.