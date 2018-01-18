Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «NеwsOne» (ООО «Новости 24 часа») ввиду нарушения требований Закона «О телевидении и радиовещании».

Такое решение было принято на заседании Нацсовета 18 января, сообщает Укринформ.

Как сообщил председатель Национального совета Юрий Артеменко, Нацсовет получил запрос народных депутатов Ирины Геращенко, Марии Ионовой и Ирины Фриз о распространении 29 ноября 2017 года в эфире ООО «Новини 24 години» (логотип «NеwsOne») в передаче «Український формат» во время выступления народного депутата, владельца телеканала «NеwsOne» Евгения Мураева информации, которая, по мнению заявителей, разжигает национальную вражду и ненависть, унижает национальные честь и достоинство.

По словам Артеменко, также зафиксировано систематическое затрагивание в эфире лицензиата (в исполнении сотрудников канала, ведущих передач и приглашенных гостей) темы «государственного переворота»: Евгений Червоненко, Надежда Савченко, Вячеслав Пиховшек, Евгений Мураев. Ведущие или журналисты при этом не пытались пресечь такие высказывания, подчеркнул председатель Нацсовета.

Также по результатам мониторинга вещания ООО «Новини 24 години» 17 декабря 2017 года зафиксирована трансляция передачи «Світова політика з Олегом Волошиним» на тему ситуации, которая произошла в ноябре в Сирии. В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором есть сцены функционирования воздушных сил РФ, что можно рассматривать как популяризацию российской авиации, т.е. органов государства-агрессора, подчеркнули в Нацсовете.

«По этому поводу к нам поступило письмо Службы безопасности Украины», - добавил Артеменко.