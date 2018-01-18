По состоянию на 09:00 четверга, 18 января, наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Волынской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях, небольшой снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Движение на автомобильных дорогах обеспечено, заторов нет. Накануне частично ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. С 06:00 18 января движение транспорта постепенно восстанавливается.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог привлечено 1 тыс. 89 ед. тех. и 1 тыс. 409 работников «Укравтодора».