Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О приватизации государственного имущества», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №7066 проголосовали 226 народных депутатов.

Законопроектом предлагается принять Закон Украины «О приватизации государственного имущества» в новой редакции, в котором с целью унификации и оптимизации законодательства по вопросам приватизации, совершенствуются механизмы и процедуры приватизации, ускоряются процессы приватизации и тому подобное.

Проектом также предлагается признать утратившими силу законы Украины «О приватизации небольших государственных предприятий (малой приватизации)», «Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе», «О приватизации государственного имущества», «О Государственной программе приватизации» и другие.