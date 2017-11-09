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Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О приватизации государственного имущества», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №7066 проголосовали 226 народных депутатов.  

Законопроектом предлагается принять Закон Украины «О приватизации государственного имущества» в новой редакции, в котором с целью унификации и оптимизации законодательства по вопросам приватизации, совершенствуются механизмы и процедуры приватизации, ускоряются процессы приватизации и тому подобное.

Проектом также предлагается признать утратившими силу законы Украины «О приватизации небольших государственных предприятий (малой приватизации)», «Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе», «О приватизации государственного имущества», «О Государственной программе приватизации» и другие.
ForUm

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