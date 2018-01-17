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Шевченковский районный суд приговорил 26-летнего бывшего сотрудника специального батальона судебной милиции «Грифон», который в помещении суда убил своего коллегу, к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

ЧП произошло 6 марта 2015 в одном из зданий Хозяйственного суда Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 44.

Во время несения службы по охране указанного помещения милиционер на почве внезапно возникшего конфликта с коллегой по работе достал из кобуры табельное огнестрельное оружие, и, нацелившись в товарища, нанес последнему смертельное ранение головы.

В суде государственным обвинителем полностью доказана его виновность в совершении умышленного убийства, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.
ForUm

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