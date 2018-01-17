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Вся власть на местах обязана тщательно подготовиться к снегопаду, который прогнозируют синоптики на ближайшие дни в Украине, иначе понесет персональную ответственность. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду.

«Я требую, чтобы все председатели областных государственных администраций, под свою персональную ответственность, председатели райгосадминистрации организовали условия. Мы заранее вас информируем об этом, заранее мобилизуем, а теперь хотим, чтобы каждый выполнил работу на своем месте», - сказал Гройсман, сообщает Укринформ.

Он отметил, что за подготовку к зимней непогоде каждый будет нести персональную ответственность, и напомнил, что в прошлый раз, когда были ухудшения погодных условий, за неисполнение своих обязанностей был освобожден один из председателей РГА.

Гройсман отметил, что вице-премьер-министр Геннадий Зубко в минувшую пятницу провел заседание штаба по подготовке к непогоде и в среду планирует также провести.

Напомним, сегодня из-за непогоды ограничено движение большегрузного транспорта в трех областях Украины.

18 января в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.
ForUm

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