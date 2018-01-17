Весной 2017 года студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, как орган студенческого самоуправления, обратился в ректорат с просьбой при формировании графика учебного процесса на 2017/2018 учебный год учесть возможность празднования студентами новогодне-рождественских праздников и уменьшения пребывания в учебных корпусах в холодный зимний период. Об этом сообщает центр коммуникаций университета в связи с появлением в СМИ информации о якобы «роспуске студентов Университета на двухмесячные каникулы».

Согласно части 4 ст. 10 Закона Украины «О высшем образовании» университет сформировал график учебного процесса на 2017/2018 учебный год с учетом предложений студенческого самоуправления. Этот график был утвержден распоряжением ректора по №42 от 20.03.2017, обнародован на официальном веб-сайте университета и доведен до сведения преподавателей, студентов и сотрудников путем размещения на стендах официальной информации факультетов (институтов, колледжей, лицея).

Этим графиком предусмотрена продолжительность первого семестра с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г., запланировано проведение зимних каникул с 01.01.2018 г. по 23.01.2018 г. Второй семестр продлится с 24.01.2018 г. по 30.06.2018 г. В этом семестре предусмотрено аудиторное обучение по 01.03.2018 г. по 08.06.2018 г., проведение летней сессии с 09.06.2018 г. по 24.06.2018 г.

«На период с 24 января по 28 февраля факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение задач самостоятельной работы. Такой график согласован с Первичной профсоюзной организацией и Студенческим парламентом университета», - отмечается в сообщении.

Информация о денежных средствах по всем статьям расходов в смете университета размещена в разделе «Официальная информация» и в отчете ректора на официальном сайте.

Университет работает в соответствии с определенным графиком: проходят занятия в ННЦ «Институт биологии и медицины» и на подготовительном отделении (в том числе для студентов-иностранцев), Военном институте, колледже геолого-разведочных технологий и Оптико-механическом колледже, в Украинском физико-математическом лицее. Оплата за услуги ЖКХ за январь осуществлена ​​в установленном порядке, за февраль – частично осуществлена ​​предоплата.

Пресс-служба университета просит руководствоваться официальной информацией и не использовать слухи, домыслы, фейки.

Ранее СМИ сообщили, что студентов Национального университета им. Тараса Шевченко перевели на дистанционное обучение.