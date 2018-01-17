Студенты Национального университета им. Тараса Шевченко переведены на дистанционное обучение.

Так, один из преподавателей желтого корпуса сообщил: «Нам выдали приказ еще в июне 2017 года, что январь 2018 - каникулы, а февраль - дистанционное обучение».

Декан исторического факультета Иван Патриляк также подтвердил, что студенты сейчас на дистационном обучении. «Никакого отпуска у студентов нет, они на дистанционном обучении», - подчеркнул он, отметив, что с отоплением в красном корпусе все в порядке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он также посоветовал обращаться за более подробной информацией в пресс-центр университета.