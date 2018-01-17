Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в Запорожье военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который планировал перейти на сторону врага, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в конце апреля 2017 года, поддавшись пророссийской пропаганде о якобы «лучших» перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ, украинский военный самовольно покинул расположение своего подразделения.

Оперативники спецслужбы задержали дезертира в областном центре в одной из квартир, где он скрывался.

Во время проведения обыска в его временном жилище сотрудники СБ Украины изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти четыре тысячи патронов различного калибра. Также были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматом Запорожья. С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.