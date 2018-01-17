Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще пятеро – получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«С грустью сообщаем, что сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения несовместимые с жизнью получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что состояние здоровья раненых – удовлетворительное. «Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в пресс-центре.

«Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших защитников, отдавших жизнь за Украину. Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа штаба АТО», – сказано в сообщении.