В результате столкновений между митингующими и правоохранителями у здания Верховной Рады пострадал один полицейский и был задержан один из участников акции, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 11:00 у стен Верховной Рады Украины митингующие подожгли принесенные ими пять автомобильных шин. Полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а сотрудники ГосЧС пытались потушить подожженные предметы», – говорится в сообщении.

По данным полиции, в это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать брущатку, покрышки и другие посторонние предметы.

В главке подчеркнули, что в результате инцидента пострадал один полицейский.

Кроме того, по данным полиции, за нарушение общественного порядка в полицию доставлен один участник акции.

«По состоянию на 11.30 шины удалось потушить. Сейчас ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме», – сказано в сообщении.

Отмечается, что правопорядок в правительственном квартале столицы обеспечивают около 3800 правоохранителей.

Напомним, на площади Конституции, напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины, произошла стычка между митингующими и правоохранителями. Активисты сожгли флаг РФ, портреты Путина.