Во Львове на сегодняшний день корью заболели 74 человека, из них 49 – дети. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Управление здравоохранения города уже издало приказ о мерах по локализации вспышки кори в городе. Такой же приказ о мерах по профилактике и предотвращению распространения кори сейчас готовит также управление образования, управление социальной защиты и управление молодежи и спорта горсовета. Вопрос об ограничительных мерах в школах города пока не рассматривается.

«Имеем сегодня 74 человека, заболевших, из них 49 – дети, но все школьного возраста. Будут приниматься решения, которые будут рекомендательными для городских властей. Я считаю, что очень важно, чтобы дети имели хороший иммунитет. Предложения, которые раздаются о том, чтобы не впускать кого-то в школу, то дети все за, они бы долго не ходили. Однако считаю, что и школы, и садики должны работать в обычном режиме. Те школы, где превышен барьер, а на Сыхове есть одна школа, которая сейчас на каникулах, где заболело 9 детей, и там ситуацию надо исследовать», - сказал мэр города Андрей Садовый.