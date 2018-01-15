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Во Львове на сегодняшний день корью заболели 74 человека, из них 49 – дети. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Управление здравоохранения города уже издало приказ о мерах по локализации вспышки кори в городе. Такой же приказ о мерах по профилактике и предотвращению распространения кори сейчас готовит также управление образования, управление социальной защиты и управление молодежи и спорта горсовета. Вопрос об ограничительных мерах в школах города пока не рассматривается.

«Имеем сегодня 74 человека, заболевших, из них 49 – дети, но все школьного возраста. Будут приниматься решения, которые будут рекомендательными для городских властей. Я считаю, что очень важно, чтобы дети имели хороший иммунитет. Предложения, которые раздаются о том, чтобы не впускать кого-то в школу, то дети все за, они бы долго не ходили. Однако считаю, что и школы, и садики должны работать в обычном режиме. Те школы, где превышен барьер, а на Сыхове есть одна школа, которая сейчас на каникулах, где заболело 9 детей, и там ситуацию надо исследовать», - сказал мэр города Андрей Садовый.
ForUm

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