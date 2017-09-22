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Министерство культуры дополнило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. 

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном сайте Минкульта.

Так, в этот список внесены Надежда Бабкина, Ирина Богачева, Егор Булаткин, Александр Василевский, Руслан Вихлянцев, Станислав Говорухин, Евгений Гришковец, Иван Демьян, Павел Кравцов, Вера Кузьмина, Эмир Кустурица, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, Натан Миров, Александр Медведев, Вадим Новик, Давид Нуриев, Алексей Панин, Дмитрий Певцов, Станислав Пьеха, Стивен Сигал, Ирина Тюрина, Никита Черников, Зураб Церетели, Николай Цискаридзе, Людмила Чурсина, Валерий Юрин.

Отмечается, что контроль за выполнением приказа возложен на государственного секретаря Ростислава Карандеева.

 
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