Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыски в ПАО «Укргаздобыча». Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Сегодня утром в ПАО «Укргаздобыча» представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока неизвестно в деле. Общество работает в штатном режиме. Ожидаем информацию», – сказано в сообщении.

Напомним, 7 июля и 14 августа 2017 гола представители ГПУ и СБУ проводили обыски и выемку документов в главном офисе «Укргаздобычи».