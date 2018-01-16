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Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыски в ПАО «Укргаздобыча». Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Сегодня утром в ПАО «Укргаздобыча» представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока неизвестно в деле. Общество работает в штатном режиме. Ожидаем информацию», – сказано в сообщении.

Напомним, 7 июля и 14 августа 2017 гола представители ГПУ и СБУ проводили обыски и выемку документов в главном офисе «Укргаздобычи». 
ForUm

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