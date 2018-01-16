Стоимость покупки евро в киевских небанковских обменных пунктах подскочила до 35 гривень/евро, тогда как в понедельник, 15 января, евро стоил 34,70 гривни/евро.
Продать евро в обменниках можно за 34,55-34,65 гривни/евро.
Стоимость доллара остается на уровне около 28,60 гривни/доллар, как и в понедельник, 15 января, сообщает УНИАН.
Курсы купли/продажи американской валюты в государственном "Ощадбанке", по данным на его сайте, составляют 28,35/28,75 гривни/доллар, евро – 33,10/34,70 гривни/евро.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 10:30 установился на уровне 28,6411 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 14 сделок на сумму 4,04 миллиона долларов.
Напомним, 16 октября официальный курс гривни побил исторический антирекорд, упав до 35,07 гривни за евро.
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