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За минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

«Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло, однако российско-оккупационные группировка не смогли в полной мере обеспечить режим перемирия», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Зайцево.

На донецком направлении противник применил 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны боевиками из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.
ForUm

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