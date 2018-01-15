Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российского поставщика угля ООО «Южтранс», которые запрещали внешнеэкономические связи с этой компанией.
Соответствующий приказ был издан 29 декабря 2017 года.
Санкции с компании были сняты также 29 декабря. «Южтранс» зарегистрирован в Ростовской области, сообщает УНИАН.
Напомним, 30 октября 2017 года Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании ООО «Южтранс» (Шахты, Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в частности для потребностей энергогенерирующей компании Донбассэнерго.
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