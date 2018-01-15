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Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что в тексте Будапештского меморандума Россия обязалась не применять не только ядерное, но и какое-либо другое оружие против Украины.

«Просьба к журналистам, которые комментируют заявление Лаврова о том что Россия не использовала и не угрожала Украине ядерным оружием. Загляните в текст Будапештского меморандума и прочитайте только статью №2 этого документа, где говорится, что подписанты «подтверждают свои обязательства (именно обязательства) ... что никакое (то есть не только ядерное) их оружие никогда не будет использоваться против Украины. У вас тогда будет другая логика для беседы с экспертами, которые, кстати, также не демонстрируют знание текста Меморандума», – написал он на своей странице в Facebook.

При этом Марчук обвинил Лаврова во лжи. «Лавров просто нагло обманывает, журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста. Не только ядерное, а никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины - то есть тройное обязательство», – заявил он.

«Еще для журналистов о Будапештском меморандуме. Если вам будут говорить, что в Меморандуме нет обязательств подписантов, это также ложь. В статье 2 четко говорится на английском, что подписанты подтверждают свое обязательство ... что ни одно из их оружия никогда не будет использовано против Украины», – отметил Мурчук.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия нарушения Будапештского меморандума 1994 года, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины, не было.
ForUm

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