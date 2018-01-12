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Стоимость покупки доллара в киевских обменниках выросла до 28,70 – 28,75 грн/долл., тогда как 11 января можно было купить доллары за 28,65 грн/долл.

Продать доллары в обменниках можно от 28,25 до 28,40 грн/долл. Стоимость евро составляет уже 34,25-34,50 грн/евро. Курсы купли/продажи американской валюты в государственном «Ощадбанке» - 28,25/28,70 грн/долл., сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,5363 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 390 сделок на сумму 198,78 млн долл.

Напомним, 11 января стоимость доллара в киевских обменниках повысилась до 28,35-28,65 грн/долл.


 
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