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Стоимость евро в киевских обменниках повысилась до 33,85-34,20 грн/евро, при этом стоимость доллара составляет уже 28,35-28,65 грн/долл.

В четверг, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,44/28,46 грн/долл, сообщает УНИАН.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 10 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,95/33,97 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4992/0,4998 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,4479 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 136 сделок на сумму 85,90 млн долл. 
ForUm

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