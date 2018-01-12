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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки еще работает над списком российских олигархов из окружения президента России Владимира Путина, против которых в ближайшем будущем могут быть введены санкции. Об этом на брифинге в Белом доме заявил секретарь департамента казначейства (министр финансов США) Стивен Мнучин в четверг, 11 января.

В частности, его попросили сообщить обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в контексте подготовки перечня российских олигархов, в отношении которых могут быть введены санкции согласно принятому ранее Конгрессом закону № H. R. 3364 о противодействии противникам Америки с помощью санкций, сообщает УНИАН.

«Мы над этим работаем. Пока мы говорим, это должно быть опубликовано в ближайшем будущем. И это то, на чем мы очень концентрируем внимание», - сказал Мнучин.

Напомним, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР.

Санкциями запрещены частные инвестиции в сумме более 10 млн долл. в российские приватизационные сделки и ограниченны инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн долл. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода «Северный поток-2».
ForUm

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