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Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Forbes.Грузия рассказал о борьбе с коррупцией, которая ведется в Украине. По его словам, в стране существуют определенные сферы, в которых ранее процветала коррупция, однако их список сокращается. В качестве успешного примера антикоррупционной политики премьер привел систему государственных закупок, запуск электронного декларирования, а также ликвидацию монополии в газовой и медицинской сферах, передает  112 Украина.

«Где еще у нас есть коррупция? Очевидно, что в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги, по-прежнему существует коррупция. Поэтому крайне важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках проводимых реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации. Это означает, что будет какая-то прозрачная система», - отметил Гройсман.

Глава правительства посетовал, что тему коррупции в Украине используют ее враги, выдвигая ее для осуществления дестабилизации.

«Они постоянно повторяют, что коррупция широко распространена. И они делают это повсюду, в том числе за рубежом. Время от времени я сталкиваюсь с этой проблемой, и я считаю, что она преувеличена», - пояснил он.

«Я считаю, что эта информация представляется самым негативным способом заставить Украину, а также ее население в 40 миллионов человек выглядеть плохо. Конечно, я не поощряю широкие проблемы под ковриком. Напротив, я думаю, что мы должны столкнуться с этими проблемами. Я ценю, когда кто-то указывает на мои проблемы, если они есть», - добавил премьер.

Напомним, Президент Петр Порошенко 23 декабря внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде.   
ForUm

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