Суд в Ивано-Франковской области оштрафовал белорусских туристов за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки, сообщает местное издание Курс.

Отмечается, что на туристов наложили максимально возможный штраф в размере 2 250 грн.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте «Буковель».

«Пять туристов (трое мужчин и две женщины) прикрепили к лобовому стеклу своей машины Mercedes георгиевскую ленточку. Местные жители и я попросили белорусов снять ее, те отказались. Тогда мы вызвали на место конфликта правоохранителей и активистов-ветеранов АТО…», - рассказал присутствующий на месте депутат облсовета Андрей Марийчин.

Напомним, закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступил в силу 15 июня 2017.

Он предусматривает штрафы в размере 850-2550 грн за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо ее изображение.

Повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф – от 2 550 грн до 5 100 грн или админарест до 15 суток.