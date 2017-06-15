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Закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступил в силу.

Он был опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос України» 14 июня и вступил в силу на следующий день после опубликования, сообщают Украинские новости.

Закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) с конфискацией ленты.

За повторную пропаганду георгиевской ленты предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 гривен) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования георгиевской ленты на документах государственных органов, выданных до 1991 года; в экспозициях музеев; на оригиналах боевых знамен; на государственных наградах, которыми награждались до 1991 года и на протяжении 1991-2015 годов в связи с годовщинами событий Второй мировой войны; на надмогильных сооружениях.

Напомним, закон был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года.

12 июня его подписал Президент.

 
ForUm

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