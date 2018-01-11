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В Печерском районе Киева на месте скандального строительства на земельном участке по ул. Мичурина, 44 произошло столкновение между активистами и представители застройщика.

Активисты требовали прекратить строительство, называя его незаконным, зато представители застройщика утверждают, что все законные документы у них есть. Этот спор и стал причиной потасовки, сообщает Укринформ.

На месте находятся городской голова Киева Виталий Кличко и начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

Конфликт вокруг строительства жилого дома вблизи Ботанического сада в Печерском районе Киева по улице Мичурина 44 продолжается уже не один год. Активисты утверждают, что строительство проводится без получения разрешительных документов.
ForUm

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