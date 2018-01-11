Генеральная прокуратура Украины не может подтвердить или опровергнуть подлинность приговора Краматорского суда о спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича, которое было обнародовано арабским изданием Al Jazeera. Об этом на брифинге 11 января заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Как заявил Енин, на обнародованном документе нет каких-либо признаков того, что он является подлинным.

«Пока мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращаю внимание, что обнародованный документ не содержит ни подписей, ни печати, ни уникального судебного номера. Хотел бы отметить, что в нашем государстве, как и в любой другой, есть порядок обращения с секретными документами. В нашей стране данный вопрос находится в компетенции СБУ», - утверждает Енин, сообщает 112 Украина.

По его словам, ряд обнародованных фамилий и названий компаний фигурируют в других уголовных производствах, в связи с чем и были засекречены.

«Относительно Гонтаревой, ICU и ряда других фамилий и компаний, которые были упомянуты, прежде всего, в украинском сегменте медиа, хочу отметить, что деятельность как компании ICU, так и отдельных должностных лиц, ряда коммерческих предприятий, государственных регуляторов, НБУ, государственных банков и их должностных лиц является предметом целого ряда других уголовных производств не только в рамках следствия ГПУ, но и других правоохранительных органов, в том числе НАБУ», - констатировал он.

Напомним, арабское издание Al Jazeera в рамках расследование обнародовало решение Краматарского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания содействовала выводу из Украины денег «семьи Януковича».