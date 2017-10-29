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Количество небоевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем 5 раз, заявила пресс-служба Минобороны Украины.

«Основными причинами безвозвратных небоевых потерь являются случаи смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием», - отметили в ведомстве.

По каждому случаю гибели военнослужащих проводятся тщательные расследования для выяснения причин и обстоятельств смерти, а также принимаются меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем, заверили в Минобороны.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли не в результате боевых действий.
ForUm

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