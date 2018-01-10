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Возле села Соль Великоберезнянского района Закарпатской области сошли с рельсов и перевернулись дев вагоны грузового поезда, сообщает местное издание Prozak.  

Официальной информации от спасателей и «Укрзализныци» пока нет.

Пользователи соцсети «Фейсбук» опубликовали видео и фото с места происшествия.

Фото: Юрій Васильович

Чтобы поднять вагоны, электрики демонтировали провода линии электропередач.

Сообщается, что происшествие произошло еще в темное время суток.

Вагоны, которые перевернулись, были нагружены шлаком. Угрозы экологии и населению нет.
ForUm

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