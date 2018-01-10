В ФСБ заявили о задержании гражданина Украины на границе с оккупированным Крымом, который якобы пытался попасть на полуостров по поддельному паспорту. Об этом сообщает РИА Новости.



Инцидент произошел в пункте пропуска Армянск.

«При прохождении пограничного контроля задержан иностранный гражданин 1983 г.р., который, несмотря на действующий запрет, предпринял попытку проникнуть на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Мужчина предъявил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ имеет признаки подделки.

Впоследствии мужчина признался, что паспорт выдан на чужие установочные данные, а он сам является гражданином Украины 1986 года рождения, говорится в сообщении. По данным пограничников, фальшивый документ мужчина приобрел в Херсонской области за 100 долларов, так как под своим именем въезд в РФ до 2020 года ему запрещен по причине нарушения миграционного законодательства; житель Украины уже неоднократно предпринимал попытки проникновения на территорию России, утверждают в ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.