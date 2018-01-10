Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подписал вместо президента страны Игоря Додона указы о назначении семи новых членов молдавского правительства.

После того как Канду как врио президента подписал указы о назначении новых членов правительства, чиновники принесли присягу. На церемонии приведения к присяге присутствовал и премьер-министр Павел Филипп, сообщает NewsMaker.

Так, вице-премьером по евроинтеграции стал вице-спикер, бывший глава правительства и лидер Народной европейской партии Юрие Лянкэ. Министерство юстиции возглавил бывший зампредседтеля Либерально-демократической партии (2007-2011 годы) и экс глава Конституционного суда Александру Тэнасе.

Министром экономики и инфраструктуры стал экс-премьер Кирилл Габурич. Габурич, напомним, в 2015 году добровольно сложил с себя полномочия премьера из-за скандала вокруг его диплома на степень бакалавра.

Руководить министерством иностранных дел и европейской интеграции будет теперь уже бывший посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновски. Вице-премьером по реинтеграции стала, Кристина Лесник, бывшая до недавнего времени глава Управления международных отношений МВД, министром здравоохранения, труда и соцзащиты — бывший директор Центра переливания крови Светлана Чеботарь, а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректор Аграрного университета Ливиу Волконович.

В свою очередь, комментируя сегодняшнее назначение новых министров в обход президента, Додон заявил, что оставляет за собой право мобилизовать сотни тысяч граждан, если власть не откажется от жульничества. Ну а пока, по мнению президента страны, «нужно избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой», потому что «до выборов осталось всего несколько месяцев».

По словам Додона, «евроунионистский режим осознает, что может удержать власть лишь путем грубого нарушения принципов демократии и правового государства». Президент также считает, что назначенные сегодня министры не обладают легитимностью и вступят в должность «под презумпцией вины за порядок своего назначения».

«В другом политическом и геополитическом контексте было бы оправданным силовое вмешательство народа для пресечения недобросовестных действий режима. Однако в настоящее время, когда до парламентских выборов осталось всего несколько месяцев, нам необходимо избегать эмоций и желания наказать правительство любой ценой», — резюмировал Додон.

Напомним, 2 января Додон был временно отстранен от должности из-за его повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа.