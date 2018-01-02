также в разделеМир
Газета USA Today объявила Россию «империей зла» 76
В Италии в результате взрыва самодельной бомбы ранены 4 человека 56
В ходе акций протеста в Иране погибли уже 12 человек 75
Канада начала председательствовать в G7 40
Власти Ирана из-за массовых протестов заблокировали мессенджеры и соцсети 67
Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти все захваченные территории Ирака и Сирии 69
Reuters: РФ в обход санкций ООН поставляет нефть в КНДР 46
Израиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКО 77
Запущенный Россией для Анголы спутник вышел на связь 207
В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ 35
Президент Италии распустил парламент 68
Навальный обжаловал отказ ЦИК РФ допустить его на выборы президента 57
Во дворе Белого дома спилили 200-летнюю магнолию Джексона 83
На Суматре произошло извержение вулкана 163
В результате теракта в Кабуле погибли 40 человек 40
В результате теракта в Петербурге пострадали 13 человек 89
В Петербурге в супермаркете прогремел взрыв 76
Запущенный Россией для Анголы спутник перестал выходить на связь 80

Президент Молдовы Игорь Додон был временно отстранен от должности из-за его повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа.

Такой вердикт вынес Конституционный суд Молдовы, сообщает Укринформ.

Согласно решению инстанции, полномочия по назначению новых министров и вице-премьеров временно будет исполнять премьер-министр или спикер парламента Молдовы. 

Ранее группа депутатов парламента Молдовы обратились в КС с иском о временном отстранении Додона от должности из-за его повторного отказа подписать указ о новых назначениях в правительстве, сообщает Укринформ

Несколькими днями ранее в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ. 

Это второй случай временного отстранения президента от должности. Ранее из-за его отказа подписать указ о назначении министра обороны президентские полномочия были временно переданы спикеру парламента Андриану Канду, который и подписал указ о назначении Еуджена Стурзу министром обороны страны.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги