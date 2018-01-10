Бывший городской голова Торецка (Донецкая область) Владимир Слепцов, который ранее в последний момент отказался от обмена и перемещения на оккупированную территорию, сегодня находится на свободе, однако в ближайшее время может быть арестован. Об этом в интервью 112.ua сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Поскольку он был у меня в офисе после 27 декабря, тут я точно знаю, что он по состоянию на сегодняшний день находится на свободе. Прокуратурой подано ходатайство относительно изменения меры пресечения на время судебного рассмотрения на содержание под стражей, но там адвокат будет доказывать необходимость пребывания его (Слепцова, - ред.) на свободе. Это вопрос, который будет рассматриваться судом, и именно суд будет принимать решение», - отметила она.

Ранее сообщалось, что Слепцов во время процедуры обмена заложниками спрятался в автобусе для журналистов и вернулся в нем на подконтрольную Киеву территорию.

18 августа 2016 года суд арестовал мэра Торецка и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Слепцова подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным следствия, он связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации «ДНР».

Сообщение о подозрении в совершении указанных преступлений 17 августа ему вручил лично прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

14 декабря 2017 года Слепцову отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, что нужно было для обмена.