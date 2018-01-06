Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили должен явиться на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины 10 января. Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чорнолуцкий, передает РБК-Украина.

«Саакашвили получил повестку. Он должен 10 января на 11:00 явиться на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в г. Киеве», - сказал Чорнолуцкий. Также он добавил, что 29 января 2018 года Кассационный суд в составе Верховного суда Украине начнет рассмотрение дела по иску Саакашвили к Президенту Украины Петру Порошенко о незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства.

Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы.