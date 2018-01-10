Делом украинских работников компании Lindab под Варшавой, которая обязала сотрудников-украинцев носить отличную от поляков форму, занялся польский омбудсмен.

Об этом сообщает варшавское региональное издание Выборчей, которое ранее сообщило о скандале с украинцами на предприятии в Польше, передает Европейская правда.

Директор подразделения по трудовому праву и социальной защиты в офисе польского уполномоченного по правам человека Леслав Новацкий сообщил, что омбудсмен Адам Боднар обратится в инспекцию труда Польши для проведения проверки на предприятии, поскольку требования к украинцам «могут иметь дискриминационный характер».

После проведения проверки офис польского омбудсмена примет решение о дальнейших действиях.

Напомним, на заводе Lindab, расположенном в поселке Верухове, вспыхнул скандал, поскольку украинцев обязали носить одежду в синем и желтом цветах, в то время как работники имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают.

Руководитель завода Михал Вроблевский объяснил, что таким образом «помечал» сотрудников, которые не говорят по-польски.

Эксперты в вопросах противодействия дискриминации уверены, что действия работодателя незаконны.