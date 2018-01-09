Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» переходит на новый график работы, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

В РГА отметили, что с 10 января этого года пропуск лиц будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольного пункта с 07:00 до 17:00.

«В связи с изменениями режима работы КПВВ просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения в районе проведения АТО», – говорится в сообщении.