также в разделеЭкономика
Рост цен в Украине за год ускорился почти на 13,7% 8
Украина значительно сократила импорт природного газа 35
Минфин предлагает обязать богатых украинцев подавать ежегодную декларацию 33
Цены на сахар могут вырасти на 10% 25
На межбанке курс гривни незначительно укрепился 21
Электроэнергия для промпотребителей подорожала на 8-11% 63
40% фотовольтаического оборудования для индивидуальных солнечных установок ввозится в Украину с нарушениями таможенного законодательства 26
Наличный курс доллара вырос до 28,37 гривни 55
Уровень бедности в Украине снизился до 12% 35
Украина стала основным импортером лыж и сноубордов в ЕС 98
В Украину завезли самые дешевые авто в мире 397
Россия грозится выйти из ВТО из-за иска Евросоюза 95
В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% 43
Кипрский суд заморозил $820 миллионов активов Ахметова 79
РФ продлила ограничения на транзит украинских товаров 105
Добыча газ в Украине возросла на 3% 58
Поступления в сводный бюджет выросли на 27% 30
АЗС снова повысили цены на топливо 204

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 31 декабря по 7 января сократились на 1,9%, или на 275 миллионов кубов, - до 14,418 миллиарда кубов с 14,693 миллиарда кубов. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

В частности, по данным компании, 7 января из хранилищ было отобрано 44,46 миллиона кубов газа, сообщает УНИАН.

Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубов газа.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги