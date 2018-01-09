Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 31 декабря по 7 января сократились на 1,9%, или на 275 миллионов кубов, - до 14,418 миллиарда кубов с 14,693 миллиарда кубов. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».
В частности, по данным компании, 7 января из хранилищ было отобрано 44,46 миллиона кубов газа, сообщает УНИАН.
Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубов газа.
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