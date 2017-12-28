Уровень бедности в Украине снизился на 15,1 п.п. с 54,5% в 2016 году до 39,4% в 2017 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Причиной стало как повышение социальных стандартов, так и повышение средней зарплаты», - сказал Рева, сообщает УНИАН.

По словам министра, фонд оплаты труда за год вырос на 36,1%, или на 211 миллиарда гривен, до 796,3 миллиарда гривен.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Кабинет Министров поддержал его инициативу по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учел соответствующие предложения в проекте государственного бюджета на 2018 год.