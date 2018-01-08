Несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает общественная организация С14.

Представители националистической организации утверждают, что они протестуют «против ФСБ» и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Напомним, в Запорожье вечером 31 декабря мужчина, решим покончить жизнь самоубийством, прыгнул из окна многоэтажки и упал на ребенка. Погибли оба.

Священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь раскольниками, а значит ребенок – некрещеный).

На следующий день у одного из запорожских храмов УПЦ МП избили двух мужчин, которые принесли к входу в храм куклу.