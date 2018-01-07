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В Запорожье возле храма Петра и Февронии двое неизвестных в масках избили активистов, которые принесли игрушки к зданию церкви в память о погибшем двухлетнем мальчике.

Как сообщает сайт города 061.ua, неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушки в храм.

Один из избитых оказался бойцом АТО, сообщил позже волонтер Валентин Бурый.

По его словам, нападавшие, вероятно, могут иметь отношение к организации «Радомир»: охранник храма звонил и вызвал нападающих при них.

На своей странице в Facebook Бурый призвал приносить канистры и фляги в церковь.

«Пустые канистры, конечно. Для того чтобы было понимание, что в следующий раз это могут быть канистры с бензином. Смысл в том, чтобы привлечь внимание людей к деятельности подобных организаций под прикрытием церкви», - объяснил свой призыв активист.

Несколькими часами ранее запорожанка Елена Яловая сообщила в соцсети, что на нее также пытался напасть охранник этого же храма. По ее словам, мужчина буквально вытолкал ее с территории, достав при этом газовый баллончик.

Акцию #принесикуклу инициировал выходец из Запорожья, блогер Юрий Гудименко, который призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата (МП) из-за того, что представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Ребенок погиб 31 декабря, когда 39-летний житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука заявил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным канонам. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП «раскольниками», поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.
ForUm

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