Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, сам факт введения ЕС санкций против России полностью противоречит принципам ВТО. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников, пишет РИА Новости.



Ранее Politico стало известно, что из-за ограничения импорта свинины Европейский Союз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год, ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

«Санкции вообще не согласуются с правилами Всемирной торговой организации», - сказал Калашников.

Он подчеркнул, что введение ЕС санкций против России и ответное эмбарго на поставки продовольствия из Евросоюза абсолютно вне логики законодательства, связанного с ВТО.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью»,- полагает сенатор.

Калашников также подчеркнул, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику против РФ.

Россельхознадзор с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после того, как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора по поводу введенного Россией запрета на ввоз продукции свиноводства из стран ЕС.