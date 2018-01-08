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В оккупированном Россией Симферополе на площади Ленина под новогодней елкой в день Рождества Христова установили вертеп, сообщает Крым.Реалии.

Литургию возле вертепа провел протоиерей Симферопольской епархии Московского патриархата отец Иоанн Шимон.

На мероприятии церковный хор и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах исполнили украинские колядки.

«Мы пели и пели бы колядки на украинском, но нам они (организаторы спектакля? – ред.) сказали, что на украинском надо выполнить только две колядки», – сказала одна из хористок.
ForUm

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