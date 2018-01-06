В Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А, эпидемии нет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Заболели 47 человек в Николаеве и области. Из них 6 детей. Больных госпитализировали в Николаевскую областную инфекционную больницу и областную детскую инфекционную больницу. Три человека от госпитализации отказались», - сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

У большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка – форма течения тяжелая. В стационаре остаются 35 человек.

Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются.

За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировали 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней. В основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.