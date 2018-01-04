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В Николаеве 33 человека госпитализированы с подозрением на заболевание гепатитом А, у 16-х данный диагноз подтвердился, сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

«Известно о 33 людях, которые попали в специализированное лечебное учреждение с подозрением на заболевание, из них у 16 - подтвержден диагноз гепатит А. Из шестерых детей, попавших в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента», – говорится в сообщении.

В то же время в главке областной полиции отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 130 УК Украины «Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. 
ForUm

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